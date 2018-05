Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le dialogue entre Washington et Pyongyang a permis de faire de "vrais progrès" vers l'organisation d'un sommet historique entre Kim Jong Un et Donald Trump. L'Américain doit recevoir incessamment un courrier du dirigeant nord-coréen.

"On va dans la bonne direction", a assuré jeudi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo après deux jours de réunions à New York avec le bras droit de Kim Jong Un, le général Kim Yong Chol, qui est le plus haut dirigeant nord-coréen à se rendre aux Etats-Unis depuis 18 ans.

Il n'a toutefois pas dit si la Corée du Nord s'était engagée en faveur d'une dénucléarisation "complète, vérifiable et irréversible" comme l'exigent les Etats-Unis avant toute concession de leur part.

Discussions en Corée et à Singapour

Selon le secrétaire d'Etat, les discussions ont bien avancé aussi dans la zone démilitarisée à la frontière entre les deux Corées, où des équipes des deux pays préparent l'ordre du jour du sommet, et à Singapour, où sont en cours des échanges sur la logistique de la rencontre censée se tenir, si elle a bien lieu, le 12 juin dans la Cité-Etat asiatique.

"Je peux vous dire que de réels progrès ont été faits dans les dernières 72 heures pour réunir les conditions" favorables la tenue du sommet, a ajouté M. Pompeo. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse, une semaine seulement après l'annulation surprise par Donald Trump de cette rencontre inédite qui semble donc à nouveau bel et bien sur les rails.

