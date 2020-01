Le Musée de l'Elysée à Lausanne présente jusqu'au 3 mai l'exposition "René Burri, l'explosion du regard". Cette nouvelle rétrospective consacrée au photographe suisse porte un regard inédit sur ses multiples activités créatrices pendant ses presque 60 ans de carrière.

Né en 1933 et décédé en 2014 à Zurich, René Burri a été tout au long de sa vie aux avant-postes de l'histoire mondiale. S'il est célèbre pour des icônes photographiques qui ont traversé les époques, tel que le Che Guevara au cigare, son oeuvre est néanmoins plus vaste et variée que l'on imagine, a expliqué mardi devant la presse Marc Donnadieu, l'un des commissaires de l'exposition.

Cette dernière est basée sur le fonds René Burri. En 2013, le photographe a créé une fondation afin de préserver ses archives. Il a demandé au Musée de l'Elysée de gérer son contenu. Depuis sept ans, 20'000 documents, 10'000 tirages, 177'000 diapositives et des kilos de documentation diverses ont été inventoriés, examinés. "Nous avons abouti à 540 documents au mur", a poursuivi le commissaire.

Neuer Inhalt Horizontal Line