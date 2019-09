Après le grand succès de FABRIKK, Karl’s kühne Gassenschau revient à St-Triphon (VD). Son nouveau spectacle "Sektor1" sera présenté dès le 26 mai et en tout cas jusqu'à mi-juillet. Le comédien Karim Slama et l'actrice Khany Hamdaoui font partie de la troupe.

La célèbre troupe suisse présente sa nouvelle production en Suisse romande dans l'adaptation française réalisée par Karim Slama. "Sektor1", spectacle en plein air qui a attiré plus de 380'000 spectateurs à Winterthour et à Olten, vivra ainsi sa 5e saison.

Comme pour les productions précédentes de la troupe, la pièce "Sektor1" sera jouée dans la carrière des Andonces, près de St-Triphon. Elle aborde un sujet d’une actualité brûlante, celui de l'environnement et de ce qui se passe si on ne fait pas attention au monde qui nous entoure, a expliqué mardi à Keystone-ATS Catherine Bloch, porte-parole de la troupe.

Divertissement, mais aussi réflexion

Le public est emmené dans un monde infernal, composé de tableaux fantastiques, de machines improbables, de cascades époustouflantes et d’émotions intenses. Afin de sauver le monde et l’humanité de la destruction, des règles strictes sont nécessaires. Les individus indisciplinés sont punis et les plus dociles récompensés par un séjour ressourçant au "Sektor1", l’oasis du futur.

Les acteurs, les musiciens, les scénographes, les cascadeurs et les pyrotechniciens continuent à promouvoir un théâtre populaire moderne. L'objectif de Sektor 1 est de divertir, mais aussi de toucher les spectateurs et de les faire réfléchir.

Les représentations auront lieu du mardi au samedi à partir du 26 mai 2020. Pour l'heure, les représentations sont prévues jusqu'à mi-juillet, mais pourraient se prolonger en fonction de la demande, a précisé Catherine Bloch.

La prévente démarre lundi prochain. La tribune permet d’accueillir environ 1400 spectateurs, précise le communiqué. La scène, les tentes de restauration et les ateliers de production seront installés à la carrière de St-Triphon au cours des prochains mois. Le site est facilement atteignable y compris en transports publics.

Sixième spectacle à St-Triphon

La production nécessite une bonne trentaine d’acteurs, des techniciens, des musiciens, des créatifs et des spécialistes de la planification, et même davantage pendant les répétitions et les périodes de montage.

C'est le sixième spectacle en plein air que la troupe organise à St-Triphon. Parmi eux, "Fabrikk" en 2015, "Silo 8" en 2010 et "Akua" en 2004, des productions qui ont attiré plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Ces 35 dernières années, Karl’s kühne Gassenschau a créé 22 productions, avec un total de plus de 3600 représentations.

