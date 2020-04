Mille militaires pourront rentrer à la maison ce week-end. L'armée poursuit la démobilisation de ses troupes engagées dans le service sanitaire pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Sur les quelque 4000 militaires appelés en service d'assistance au départ, 2800 prêtent encore main-forte aux autorités civiles pour des prestations sanitaires. Environ 800 sont engagés aux frontières et dans les ambassades, a détaillé vendredi devant la presse le chef d'état-major du commandement des opérations au Département fédéral de la défense Raynald Droz.

D'ici au 15 mai, date de la fin de l'école de recrue, le désengagement devrait se poursuivre afin que les effectifs soient diminués de moitié. Mais tout dépendra des besoins des hôpitaux.

Mobilisation justifiée

La situation au début de l'engagement était dramatique et il était difficile d'anticiper exactement les besoins, a relevé M.Droz. Selon lui, cela aurait été une erreur de ne pas mobiliser toutes les troupes sanitaires car les cantons se préparaient à une vague exceptionnelle. "On peut se réjouir de la résilience du système et du fait que la vague attendue n'ait pas été aussi forte."

Sur le front sanitaire, 117 soldats se trouvent en quarantaine, 26 ont été placés en isolation et 41 militaires ont été testés positifs au Covid-19, a précisé M.Droz.

