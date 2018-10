Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 octobre 2018 15:39 06. octobre 2018 - 15:39

Le Swiss Classic British Car Meeting a attiré entre 20'000 et 25'000 visiteurs samedi sur les quais de Morges (VD). Ils ont pu admirer quelque 1600 anciennes Aston Martin, MG, Austin, Bentley, Jaguar ou Triumph en provenance de toute l'Europe.

"Nous sommes très contents. La météo était idéale. Nous avons eu à peu près le même nombre de voitures et de visiteurs que l'an dernier", a déclaré samedi à Keystone-ATS le responsable de la manifestation Reto Defrancesco. Aucun incident n'est à signaler, malgré quelques petits embouteillages, a-t-il ajouté.

La manifestation a mis à l'honneur cette année les Aston Martin dont le 105e anniversaire est fêté cette année. Avec une centaine de DB2, DB3, DB4 et de DB5, la voiture de James Bond, Morges a pu accueillir une quantité colossale de ces mythiques bolides, s'est réjoui le responsable. Des voitures qui valent autour du million, voire plus.

Des raretés

Autres raretés, une septantaine de Jensen en provenance d'Angleterre, ainsi que des Delorean, les bolides irlandais "plutôt marrants" du film Retour vers le futur.

Les propriétaires des 1600 voitures et motos classiques venus montrer leurs bijoux provenaient de toute la Suisse. Beaucoup sont venus de France, d'autres de Suède, d'Allemagne, d'Italie et de Grande Bretagne. Il s'agit du plus grand rassemblement de vieilles anglaises d'Europe continentale, a souligné M. Defrancesco.

Lancée il y a 25 ans, l'idée du Swiss Classic British Car Meeting est d'offrir aux fanatiques des véhicules anglais des années 1920 à 1990 une journée à l'extérieur et de fournir la possibilité aux enthousiastes d'admirer quelques-unes des marques anglaises de l'âge d'or de la conduite automobile.

Neuer Inhalt Horizontal Line