Volés au coin du bois: tel est le sentiment qui animait les joueurs du FC Wettingen le soir du mardi 31 octobre 1989 à Naples.

Les Argoviens avaient laissé échapper une qualification pour le troisième tour de la Coupe de l'UEFA qui leur tendait les bras, sur une décision d’arbitrage scandaleuse.

Après avoir obtenu le nul 0-0 à l'aller face à Diego Maradona et ses coéquipiers dans un Letzigrund rempli par 23'000 spectateurs malgré le prix presque exorbitant des places - 100 francs pour une tribune -, le FC Wettingen avait témoigné d'une rare maîtrise au San Paolo. Privé cette fois de Maradona frappé par une suspension interne quelques jours avant ses noces qu'il allait célébrer à Buenos-Aires, Napoli concédait ainsi l'ouverture du score à la 16e minute sur une réussite du Danois Brian Bertelsen.

Marcel Heldmann, Dan Corneliusson et Andreas Löbmann devaient ensuite galvauder des occasions en or devant la cage défendue par Giuliano Giuliani avant cette fatidique 76e minute. L'instant choisi par l'arbitre maltais Edgar Azzopardi pour siffler un penalty inexistant qui était transformé par Massimo Mauro pour le 2-1, et qui scellait la qualification du détenteur du trophée.

"Une mauvaise plaisanterie"

"Ce penalty était une mauvaise plaisanterie", fulmine encore aujourd'hui le gardien Jörg Stiel. L'ancien capitaine de l'équipe de Suisse, alors âgé de 21 ans, était l'un des hommes forts de l'équipe au même titre que Peter Schepull, Martin Rueda et Roger Kundert. Ce quatuor conserve le souvenir d'avoir regardé vraiment les yeux dans les yeux ce 31 octobre 1989 les Alemao, Careca, Ciro Ferrara, Gianfranco Zola et autre Andrea Carnevale. L'équipe d'un petit village argovien n'avait pas été loin de signer un exploit bien improbable face à une formation dirigée par le futur entraîneur du FC Sion Alberto Bigon.

Le sentiment d'injustice ressenti par les Argoviens à Naples, qu’ils avaient rejoint en... jet privé, fut d'autant plus exacerbé que le club venait de vivre un véritable séisme avec l'affaire Kloetzli. Onze jours avant le match aller contre Naples, l'arbitre jurassien Bruno Kloetzli n'avait pas validé une égalisation à la dernière seconde des Argoviens à Sion. Quatre joueurs de Wettingen s'étaient alors précipités sur lui pour l'une des mêlées les plus fameuses de l'histoire du football suisse.

Roger Kundert avait écopé d'une suspension de 4 mois, Martin Frei de 8 mois, Reto Baumgartner de 10 mois et Alex Germann de 12 mois. L'affaire Kloetzli avait marqué le début de la fin pour le FC Wettingen. Relégué en LNB en 1992, le club fut mis en faillite en 1993 pour repartir en 5e ligue. Il évolue aujourd'hui en 2e ligue interrégionale.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram