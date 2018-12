1er top 10 de la saison pour von Siebenthal

Dario Cologna, auteur d'une course moyenne, a terminé 11e de la 2e étape du Tour de ski à Dobbiaco. Nathalie von Siebenthal (8e) elle obtenu son meilleur résultat de la saison.

Même pas qualifié pour les quarts de finale en sprint la veille, Dario Cologna ne peut pas être encore complètement rassuré par son niveau après le 15 km style libre. S'il a laissé entrevoir un léger mieux, le Grison est encore loin des meilleurs.

A l'image de l'étape de Coupe du monde de Davos à la mi-décembre, Cologna jouait encore le podium jusqu'à la mi-course. Puis, incapable de tenir la cadence, le quadruple champion olympique a vu les secondes de retard s'égrainer, jusqu'à en perdre 47 par rapport au vainqueur du jour, le Russe Sergey Ustiugov.

Pour se rassurer, malgré son 11e rang, "Super Dario" pourra constater qu'il finit devant le Français Maurice Manificat ou le Canadien Alex Harvey. Signe qu'il est tout de même sur la bonne voie, à l'instar du Saint-Gallois Beda Klee (26e) qui obtient son meilleur résultat en carrière.

Von Siebenthal satisfaite

Chez les dames, en revanche, Nathalie von Siebenthal peut s'estimer satisfaite. La leader de l'équipe de Suisse a signé son premier top 10 de la saison, terminant son 10 km à la 8e place.

Partie en trombe, la Bernoise a ensuite faibli dans les descentes vers le stade, avant de craquer sur la deuxième boucle et de perdre passablement de temps. A l'arrivée, elle a accusé 44 secondes de retard sur Natalia Nepryaeva, mais sa prestation l'a amplement satisfaite: "C'est un résultat très important pour la tête", a-t-elle commenté.

Les deux autres Suissesses en lice, Nadine Fähndrich et Laurien Van den Graaff, ont réalisé un parcours correct. Elles se sont classée respectivement à la 22e et 23e place.

Les Russes devant

Si les Suisses ont connu des fortunes diverses, du côté de la Russie, on peut se réjouir. Avec Ustiugov et Neprayeva, ce sont en effet deux de leurs représentants qui ont remporté les courses du jour. Ustiugov a devancé le Norvégien Simen Hegstad Krueger et le leader du classement général de la Coupe du monde Alexander Bolshunov.

Quant à Nepryaeva, elle a obtenu sa première victoire sur le circuit sur le fil. La Russe de 23 ans a devancé de seulement trois dixièmes la Norvégienne Ingvild Flugstad Oestberg, deuxième du classement général.

