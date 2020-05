A la veille de retrouver l'élite, une petite pincée de nostalgie pourrait, pourquoi pas, inspirer les dirigeants du Lausanne-Sport. Pour écrire bientôt une aussi belle histoire que celle de l'An 2000.

Il y a bientôt 20 ans, le Lausanne-Sports du président Waldemar Kita avait, en effet, éliminé l'Ajax Amsterdam au deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Face à un adversaire qui alignait des joueurs de classe mondiale à l'image de Cristian Chivu, de Rafael van der Vaart et d'Aron Winter, les Vaudois, qui étaient alors dirigés par Pierre-André Schürmann, avaient remporté le match aller 1-0 à la Pontaise grâce à une réussite de l'Argentin Javier Mazzoni. Au retour à l'ArenA le 9 novembre, ils obtenaient le nul 2-2 pour signer le plus bel exploit du club sur la scène européenne.

Déjà victorieux à Amsterdam six ans plus tôt avec les Grasshoppers dans une rencontre de Ligue des Champions qui avait été marquée par la frappe extraordinaire et victorieuse de Murat Yakin, Massimo Lombardo a tenu un rôle essentiel dans cette qualification. Le Tessinois était, avec le regretté Olivier Baudry, l'un des dépositaires du jeu des Vaudois. "Nous avions vraiment une très belle équipe, se souvient-il. Malheureusement, notre parcours en Coupe de l'UEFA nous a beaucoup coûté. Nous payions le week-end en championnat tous les efforts consentis durant la semaine."

Un avant-centre qui en imposait

Massimo Lombardo et Olivier Baudry ont pu compter lors de cette double confrontation sur le tranchant de leur avant-centre. Après son but à l'aller, Javier Mazzoni avait su répondre à Amsterdam à l'ouverture du score de Shota Arveladze pour signer à la 38e minute ce fameux but à l'extérieur qui a tant compté. "Comme tout bon Argentin, Javier nous a apporté sa grinta, précise Massimo Lombardo. Il avait un jeu de tête vraiment très bon. Il avait aussi soif de revanche. Il avait rejoint Lausanne après une expérience malheureuse à Nantes."

Nantes, justement, fut le prochain adversaire du Lausanne-Sports lors de cette campagne 2000/2001. "Nous sommes tombés devant une équipe qui allait être sacrée Championne de France au printemps suivant. C'était vraiment du costaud avec les Mickaël Landreau, Nestor Fabbri, Eric Carrière et autres Viorel Moldovan, glisse Massimo Lombardo. A l'aller à Nantes, nous perdons 4-3 après avoir mené 3-2. Nous avions vraiment livré un très grand match. Au retour en revanche, il n'y a pas eu photo. Nantes s'était imposé 3-1 sans aucune discussion possible."

Ce parcours européen qui s'était conclu face à Nantes après avoir débuté en août face aux Irlandais de Cork City, fut le dernier haut fait du LS avant la faillite de 2002. On le sait, Waldemar Kita avait quitté le Lausanne-Sports sans avoir préparé sa succession pour laisser le club dans une situation financière inextricable. Vingt ans plus tard, le Lausanne-Sport a perdu un "s" mais a retrouvé un propriétaire, le groupe Ineos, qui peut lui permettre de briller à nouveau au-delà des frontières.

