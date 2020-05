Même si ce ne fut que le coup d'un soir, le souvenir demeure lumineux: le 30 septembre 2009, le FC Zurich de Bernard Challandes s'était imposé 1-0 devant le Milan AC dans la cathédrale de San Siro.

Cette victoire dans une rencontre comptant pour la deuxième journée d'une phase de poules qui réunissaient également le Real Madrid et Marseille, fut acquise sur un but venu d'ailleurs de Hannu Tihinen. "Il a réussi une sorte de Madjer en l'air, image Bernard Challandes pour décrire la talonnade géniale de la 10e minute de son défenseur finlandais. Et avec le recul, on ne peut pas affirmer que Tihinen fut un grand technicien."

Mais ce but à la Zlatan Ibrahimovic a permis au FCZ de s'imposer dans le fief d'une équipe qui avait aligné ce soir-là trois Champions du monde - Alessandro Nesta, Andrea Pirlo et Gianluca Zambrotta - et un Ballon d'Or – Ronaldinho-. "Ce match, je l'ai vécu comme une grande souffrance, poursuit Bernard Challandes. Le stress état bien là dans la mesure où nous avons très vite réalisé que l'exploit était possible. Je me souviens que l'arbitre avait ajouté... sept minutes de temps supplémentaire. A l'époque c'était presque un record. Et que Zambrotta avait trouvé le poteau dans ces ultimes secondes."

"Le match le plus extraordinaire de ma carrière"

Le coup de sifflet final sonnait comme une véritable délivrance pour Bernard Challandes. "A ce jour, il demeure le match le plus extraordinaire, dans le vrai sens du terme, de ma carrière d'entraîneur, avoue l'actuel sélectionneur du Kosovo. Pour un gamin qui rêvait jour et nuit de foot, mener une équipe à la victoire à San Siro a quelque chose d'irréel."

Battu 5-2 par le Real Madrid quinze jours plus tôt, le FCZ n'a pas vraiment pu capitaliser sur le succès de San Siro. Il s'inclinait ensuite à deux reprises devant le Marseille de Didier Deschamps pour terminer cette phase de poules, la seule pour l'instant de son histoire, à la dernière place. Sa saison en Super League ne fut pas de loin à la hauteur des attentes. Champion de Suisse en titre, le FCZ la terminait à la septième place. Une défaite 1-0 le 17 avril 2010 lors de la 31e journée au Letzigrund devant la "lanterne rouge" Aarau coûtait sa place à Bernard Challandes qui était remplacé par Urs Fischer.

Quant au Milan AC, qui était alors dirigé par Leonardo, cette campagne 2009/2010 en Ligue des Champions ne laissera pas un souvenir impérissable. Qualifiés pour les huitièmes de finale grâce notamment à leurs succès à Marseille et à Milan, les "Rossoneri" ont fait peine à voir lors de leur double confrontation contre Manchester United: une défaite 3-2 à l'aller à San Siro et une déroute 4-0 au retour à Old Trafford. Pour ajouter à la peine des tifosi du Milan AC, on rappellera que l'année 2010 fut celle du triomphe de l'Inter de Jose Mourinho...

