Il y a match très certainement pour un club au passé si riche d'exploits, mais une vérité demeure: le 7 décembre 2011 fut bien le soir de gloire du FC Bâle.

Ce premier mercredi de décembre, les Rhénans s'imposaient 2-1 devant Manchester United pour s'ouvrir, pour la première fois de leur histoire, les portes des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce résultat, par ailleurs, scellait l'élimination des "Red Devils" d'Alex Ferguson.

Marquée par la classe folle de Xherdan Shaqiri, passeur décisif pour les réussites de Marco Streller (9e) et d'Alex Frei (84e), cette rencontre est restée dans les annales en raison d'une scène bien improbable à la 51e minute. Alors que le FCB menait 1-0, Markus Steinhöfer, à la lutte avec Ashleigh Young, reprenait un centre de Nani pour trouver la transversale... de Yann Sommer. Pour un millimètre peut-être, le ballon n'entrait pas dans la cage. "A cet instant, j'ai compris que rien ne pouvait nous arriver", lâche le défenseur allemand qui à évolué de 2011 à 2013 au FCB.

"Nous sommes Manchester"

Au coup d'envoi, le FC Bâle accusait un point de retard sur les Mancuniens, finalistes malheureux de cette Ligue des Champions six mois plus tôt contre Barcelone. "Nous sommes Manchester" tonnait Sir Alex Ferguson avant ce match. Le manager écossais avait de la peine à imaginer qu'une équipe suisse entraînée par un parfait inconnu - l'Allemand Heiko Vogel - puisse s'imposer contre sa formation qui devait aligner au Parc Saint-Jacques des joueurs de la trempe de David de Gea, de Nemanja Vidic, de Rio Ferdinand, de Patrice Evra, de Ryan Giggs et de Wayne Rooney. Le but de Phil Jones à la 89e devait toutefois rallumer la flamme de l'espoir pour les Mancuniens dans une fin de match devenue presque irrespirable.

Après ce succès, les dirigeants rhénans ont toutefois émis une réserve. Le FCB n'était pas encore sûr de pouvoir défier en février 2012 le Bayern Munich en raison des menaces de la FIFA de bannir les clubs suisses de la scène européenne après le bras de fer qu'elle avait engagé avec le FC Sion. "C'est comme si nous étions sur le siège du mort d'une voiture conduite par Christian Constantin, imageait Bernhard Heusler qui était à l'époque l'homme fort du FCB. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. L'ASF devait, en effet, prendre ses responsabilités dans cette regrettable affaire avec un retrait de 36 points au FC Sion qui a calmé la fureur de la FIFA.

Ce huitième de finale contre le Bayern Munich laissera toutefois un souvenir mitigé pour les dirigeants et joueurs du FCB. Il y a eu la formidable communion avec le public lors du match aller remporté 1-0 grâce à une réussite de Valentin Stocker. Mais il y a eu surtout le naufrage de l'Allianz Arena et ce match retour perdu... 7-0 après notamment un quadruplé de Mario Gomez.

