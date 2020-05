Le 12 avril 2013 à 23h44, Marcelo Diaz ne tremblait pas devant le gardien Bart Friedel pour conclure la séance de tirs au but face à Tottenham. Le FCB était en demi-finale de la Ligue Europa!

Après le 2-2 de White Hart Lane en quart de finale aller de la Ligue Europa, les Rhénans avaient obtenu le même résultat au Parc Saint-Jacques grâce à des réussites de Mohamed Salah et d'Aleksandar Dragovic qui avaient répondu à un doublé de Clint Dempsey. Lors des tirs au but, Yann Sommer détournait la frappe de Tom Huddlestone avant de voir l'envoi d'Emmanuel Adebayor sortir du cadre. Avant Diaz, Fabian Schär, Marco Streller et Fabian Frei avaient, eux aussi, transformé leur penalty.

Yann Sommer, qui disputait sa deuxième saison comme titulaire à 24 ans, fut le grand artisan de cette qualification historique pour les demi-finales. Lors de cette campagne européenne 2012/2013 riche de... vingt rencontres, le natif de Morges avait détourné deux penalties qui auraient pu signifier la fin de l'aventure du FCB: au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions face aux Norvégiens de Molde et en 8e de finale de la Ligue Europa face au Zenit St-Pétersbourg. Et lors de la double confrontation face à Tottenham, il fut, malgré les quatre buts encaissés, à la hauteur de son rang.

Un parcours presque irréel

Conclu sur deux défaites contre le Chelsea de Rafael Benitez qui devait battre Benfica 2-1 en finale, ce parcours du FC Bâle sur la scène européenne avait quelque chose de presque irréel. Les départs en Bundesliga de Xherdan Shaqiri et de Granit Xhaka, ajoutés aux retraites de Scott Chipperfied et de Benjamin Huggel, avaient affaibli l'équipe. Les deux défaites concédées devant les Roumains du CFR Cluj lors du barrage de la Ligue des Champions illustraient bien le vide laissé par Shaqiri et Xhaka.

Mais c'était sans compter sur la classe folle de Mohamed Salah, qui avait été étincelant à White Hart Lane, et sur la malice tactique de Murat Yakin. Appelé à remplacer Heiko Vogel en octobre 2012, l'ancien capitaine du FCB est parvenu très vite à redonner une nouvelle assise à l'équipe.

Ce match retour contre Tottenham fut aussi l'avant-dernier de la carrière d'Alex Frei. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Suisse s'apprêtait, en effet, à embrasser une - éphémère - carrière de directeur sportif au FC Lucerne. Introduit à la 111e minute pour Mohamed Salah, le "joker" était appelé à transformer le cinquième pénalty de la future séance de tirs au but.

Mais, avec une séance pliée après le passage du quatrième tireur rhénan, Alex Frei n'a pas revêtu l'habit du héros ce soir-là. Il le fera trois jours plus tard lors de ses adieux face au FC Zurich avec un but à la clé pour une victoire 3-1 dans un Parc Saint-Jacques toujours aussi incandescent.

