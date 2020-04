La soirée du 28 septembre 2020 restera doublement dans les annales: elle a à la fois célébré le plus grand exploit jamais réalisé par le FC Saint-Gall et marqué la fin de carrière de l'un des plus grands joueurs formés en Suisse.

Champion de Suisse en titre, le FC Saint-Gall alors dirigé par Marcel Koller, a tout simplement éliminé Chelsea au premier tour de la Coupe de l'UEFA. Battus 1-0 à l'aller en raison d'une bourde de leur gardien Jörg Stiel, les Saint-Gallois devaient s'imposer 2-0 dans un Hardturm à guichets fermés. "Nous avons réussi peut-être le plus bel exploit d'un club suisse sur la scène européenne", soulignait Marcel Koller après le coup de sifflet final. Pour l'une des rares fois dans sa carrière, le Zurichois s'était laissé emporter par les émotions.

Même si le Chelsea de 2000 n'était pas encore celui de Roman Aramovitch qui devait acquérir le club trois ans plus tard, l'équipe présentée par Claudio Ranieri au Hardturm avait fière allure. Elle était composée notamment d'un Champion du monde, le Français Frank Leboeuf et d'une véritable icône de Stamford Bridge en la personne de Gianfranco Zola. Enfin, le dépositaire du jeu était Roberto Di Matteo, cet international italien (34 sélections) qui avait été formé à Schaffhouse avant de se révéler à la Lazio.

"Une douleur sourde tous les matins"

L'homme qui allait mener Chelsea à la conquête de la Ligue des Champions en 2012, voyait malheureusement sa carrière de joueur se briser ce soir du 20 septembre après un choc avec Daniel Imhof. Victime d'une fracture du tibia et du péroné à la jambe gauche, il n'avait plus d'autre alternative que de mettre un terme à 30 ans à sa carrière. "Tous les matins, je me réveille avec une douleur sourde qui me rappelle cette soirée du 28 septembre 2000", avoue le Schaffhousois.

Saint-Gall menait déjà 1-0 grâce à une réussite de Sascha Müller avant cette fatidique 30e minute. Visiblement marqués par la blessure de leur coéquipier, les Londoniens étaient surpris à la 32e minute sur une rupture conclue par Charles Amoah. Grand artisan de la conquête du titre grâce à ses 25 buts, le Ghanéen ne laissait aucune chance au gardien Carlo Cuidicini pour sceller l'issue de cette double confrontation.

Presque 20 ans d'attente

Récompensés pour cette qualification qui semblait inespérée sur le papier par une prime de 10'000 francs, les Saint-Gallois ne sont malheureusement pas parvenus à enchainer. Au tour suivant face au FC Bruges, ils étaient crucifiés à la 92e minute du match retour au Hardturm par un but du Péruvien André Mendoza alors qu'ils avaient leur qualification en main.

Le FC Saint-Gall devait prendre la troisième place de ce championnat 2000/2001 derrière les Grasshoppers et le FC Lugano. Malgré la perte du titre, cette saison fut très belle. Le football offensif prôné par Marcel Koller avait permis à des joueurs comme le Brésilien Jairo, le Roumain Ionel Gane et bien sûr Charles Amoah de briller. Il aura fallu presque attendre vingt ans et la venue de Peter Zeidler pour retrouver une telle flamme en Suisse orientale.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram