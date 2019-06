Les Toyota sont en tête après quatre heures de course aux 24 Heures du Mans. La no 7 du trio Conway - Kobayashi - Lopez mène avec une minute environ d'avance sur la no 8 de Buemi - Alonso - Nakajima.

Le début de l'épreuve a été assez calme, sans incident majeur. La Rebellion no 3 occupe la 3e place à un tour des leaders.

Les pilotes de la Toyota no 7 prennent tous les risques pour l'emporter. Seule la victoire peut leur permettre de décrocher le titre mondial des pilotes. Leurs collègues de la no 8, dont le Vaudois Sébastien Buemi, décrocheront le titre s'ils finissent parmi les sept premiers. Tout semble en bonne voie pour qu'ils y parviennent.

