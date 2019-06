C'est le statu quo au Mans aux deux tiers des 24 Heures: les Toyota font toujours la course en tête. La no 7 du trio Conway - Kobayashi - Lopez mène devant la no 8 de Buemi - Alonso - Nakajima.

Les deux bolides nippons se livrent à une belle bagarre. Sur le coup de 07h00, l'écart se montait à un peu plus d'une minute environ. C'est dire que rien n'est encore décidé pour la victoire finale.

En ce qui concerne le titre mondial des pilotes, la no 8 reste la mieux placée. Il lui suffit de terminer parmi les sept premiers pour empocher la mise en cas de victoire de la voiture soeur.

Derrière les Toyota, la Rebellion no 3 occupe la troisième place provisoire. Son retard sur le leader se monte à trois tours.

