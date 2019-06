A un peu plus de trois heures de l'arrivée, Toyota est en route vers un doublé aux 24 Heures du Mans. La no 7 de Conway - Kobayashi - Lopez occupe la tête devant la no 8 de Buemi - Alonso - Nakajima.

Les leaders comptent environ deux minutes d'avance sur la voiture soeur, qui est un tout petit peu moins rapide. Et surtout, ses pilotes ne veulent pas prendre tous les risques. "On joue le championnat", a rappelé Sébastien Buemi sur Eurosport.

Pour rappel, si la no 7 gagne, la no 8 sera sacrée championne du monde en finissant parmi les sept premiers. Tout le monde devrait donc être content, avec la victoire pour les uns et le titre pour les autres.

La plus proche poursuivante des bolides nippons est la voiture du team russe SMP Racing, qui pointe à 5 tours. La Rebellion no 3, dans laquelle évolue notamment le Seelandais Neel Jani, est 4e à 9 tours.

