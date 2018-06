Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 juin 2018 00:01 15. juin 2018 - 00:01

Sébastien Buemi (Toyota) s'élancera en pole position samedi à 15h00 aux 24 Heures du Mans. Son coéquipier Kazuki Nakajima a en effet signé le meilleur temps des qualifications jeudi soir en 3'15''377.

La Toyota no 8 du trio composé par Buemi, Nakajima et Fernando Alonso, l'attraction de la course, a devancé de 2 secondes exactement la voiture soeur, la no 7 aux mains de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José Maria Lopez.

Le record du tour établi l'an passé en qualifications par Kobayashi en 3'14''791 n'a donc pas été battu. Des averses ont perturbé la fin de la troisième et dernière séance jeudi soir.

Cette année, après plusieurs échecs cuisants dans la mythique épreuve, Toyota a mis un gros accent sur la fiabilité, et moins sur la performance. La firme nippone espère en être récompensée dimanche après-midi... C'est Buemi qui aura la charge samedi d'effectuer le premier relais d'une épreuve dont le départ sera donné par Rafael Nadal.

La deuxième ligne de départ sera occupée par les deux bolides de l'écurie suisse Rebellion. La no 3 pilotée par le Genevois Mathias Beche a obtenu le 3e chrono à 2''875 alors que la no 1 du Seelandais Neel Jani s'est classée 4e à 4''072.

