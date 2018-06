Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 juin 2018 22:53 16. juin 2018 - 22:53

Après huit heures, soit un tiers de l'épreuve, les Toyota mènent les 24 Heures du Mans. A 23h00, la no 7 occupe le commandement de la course avec une dizaine de secondes d'avance sur la no 8.

Les deux voitures ont à tour de rôle été en tête, notamment au gré des ravitaillements et des entrées en piste de la voiture de sécurité. L'équipage composé de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José Maria Lopez a repris la 1re place vers 21h30, quand Kobayashi a dépassé son compatriote Kazuki Nakajima.

Ce dernier avait pris le volant en tête, après le relais de Fernando Alonso, lequel avait auparavant succédé à Sébastien Buemi. Les plus proches poursuivants des Toyota TS050 Hybrid sont déjà à plus de deux tours.

