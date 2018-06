Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les deux Toyota mènent le bal à 18h00 au Mans après trois heures de course. La no 7 du trio Mike Conway - José Maria Lopez - Kamui Kobayashi compte quelques secondes d'avance sur la no 8.

Au volant au départ, Sébastien Buemi a effectué un quadruple relais avant de céder le cockpit en 2e position à Fernando Alonso sur la 8 vers 17h30. L'Espagnol laissera ensuite sa place à Kazuki Nakajima, troisième pilote de cet équipage.

Buemi, qui a mené durant une bonne partie de son relais, a perdu le commandement en raison d'une grosse coupure d'alimentation en essence, a-t-il expliqué. Le Vaudois a jusqu'ici signé le meilleur tour en course.

La Rebellion actuellement pilotée par le Genevois Mathias Beche occupe la 3e place provisoire, à un tour des Toyota.

