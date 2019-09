Genève ne déroge pas à la règle. Comme à Prague en 2017 et comme à Chicago l'an dernier, le Team Europe mène 3-1 devant le Team Word à l'issue de la première journée de la Laver Cup.

Après les points inscrits en simple par Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas en simple, Roger Federer a apporté sa pièce à l'édifice. Accueilli tel le messie par les 17'000 spectateurs de Palexpo, le Bâlois a enlevé aux côtés d'Alexander Zverev le double qui l'a opposé à la paire formée par Jack Sock et Denis Shapovalov.

Concentré à l'extrême et désireux de ne lâcher aucun point, Roger Federer a fait le job à la perfection pendant un set et demi avant d'accuser un étonnant déchet à la volée en fin de match. Le Bâlois et l'Allemand se sont finalement imposés 6-3 7-5 après avoir notamment écarté six balles de deuxième set à 5-4. Avec un pitoyable 1 sur 16 sur les balles de break, Jack Sock et Denis Shapovalov vont se repasser très longtemps le film de ce double improbable.

