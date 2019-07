Nino Schurter tient la forme. Le Grison a fêté aux Gets son 32e succès sur le circuit Coupe du monde et il n'est plus qu'à une victoire du record de Julien Absalon.

Le champion du monde et olympique a devancé de quatre secondes Gerhard Kerschbaumer et Henrique Avancini. Deuxième meilleur Suisse, Mathias Flückiger a pris le 9e rang. Déception pour le favori Mathieu van der Poel, seulement 16e.

Ce deuxième succès consécutif de la saison permet à Schurter de prendre ses distances au général de la Coupe du monde.

Jolanda Neff 2e

Contrairement à son compatriote, Jolanda Neff attend toujours sa première victoire de l'année. Lors de l'épreuve de cross-country aux Gets, la St-Galloise a terminé derrière la championne du monde américaine Kate Courtney. Cela fait trois cette saison qu'elle termine au deuxième rang.

Partie fort, la championne d'Europe a glissé jusqu'à la 12e place avant de revenir tout près de la tête. Mais Courtney avait trop d'avance. Revenue à 22 secondes de l'Américaine, Neff a finalement concédé 33 secondes à sa rivale. "Je ne suis pas encore dans une forme optimale", a précisé la St-Galloise.

A noter la 4e place de Sina Frei, son meilleur résultat égalé en Coupe du monde.

