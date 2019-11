L'équipe de Suisse dames peut encore espérer disputer l'an prochain le premier tournoi olympique de l'histoire en basketball 3x3.

Le classement mondial des Suissesses leur ouvre en effet les portes du dernier tournoi qualificatif, qui se disputera en mars en Inde.

La Suisse se retrouve dans le groupe D, avec l'Italie, Taipei, la République tchèque et l'Inde. Au total, trois billets pour les JO 2020 de Tokyo seront distribuées aux équipes féminines et autant aux messieurs. L'équipe masculine, justement, n'a en revanche plus aucune chance d'être de la partie au Japon.

"On savait que c'était quasiment impossible, la barre était tellement haute", concède Erik Lehmann, le directeur technique de la Fédération nationale, tout en se réjouissant de cette "nouvelle aventure pour le basketball suisse" féminin.

Alors qu'il n'y avait pas assez de joueurs actifs chez les messieurs pour prétendre aller à Tokyo, les dames, elles, ont profité de la création par Swissbasketball d'une ligue de 3x3.

