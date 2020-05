4 joueurs de la Sampdoria, dont un auparavant jugé guéri, et 3 de la Fiorentina ont été testés positifs au COVID-19. Les deux clubs de Serie A ont repris l'entraînement individuel cette semaine.

"Au cours des tests auxquels les joueurs ont été soumis, trois nouveaux cas positifs au COVID-19 et une rechute sont apparus", a déclaré la Sampdoria. Cinq joueurs de la Sampdoria - Omar Colley, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Antonio La Gumina et Manolo Gabbiadini - avaient précédemment été testés positifs, tout comme le médecin du club.

Plus tôt jeudi, "après des analyses en laboratoire conduites mercredi après-midi", la Fiorentina avait annoncé que "trois athlètes et trois membres de l'encadrement technique/sanitaire" étaient positifs. Le club toscan a procédé, conformément au protocole, à l'isolement des personnes concernées". Trois joueurs de la Fiorentina - Patrick Cutrone, German Pezzella et Dusan Vlahovic - avaient déjà été testés positifs au Covid-19 en mars, mais avaient depuis été jugés guéris. Le reste de l'équipe va subir des tests vendredi, a indiqué la Fiorentina.

Un autre club de Serie A, le Torino, a annoncé mercredi qu'un de ses joueurs a été testé positif, sans préciser son nom.

Le football italien, à l'arrêt depuis le 10 mars en raison de la pandémie de COVID-19, travaille pour une reprise de la saison. Mais le ministre italien des Sports a prévenu mercredi qu'il était "impossible de fixer une date certaine" pour la reprise de la Serie A.

Les joueurs ont été autorisés à reprendre l'entraînement individuel dans les centres sportifs des équipes cette semaine, mais doivent attendre le 18 mai au plus tôt pour pouvoir s'entraîner en groupe.

La Fédération italienne (FIGC) a rencontré jeudi le Comité technique et scientifique du gouvernement pour discuter du protocole médical en vue d'un retour aux entraînements collectifs. Le ministre des sports, Vincenzo Spadafora, a déclaré après la réunion qu'il était "optimiste" pour la reprise de l'entraînement collectif le 18 mai.

"Il y a eu une réunion très importante, très approfondie, avec de nombreuses demandes de médecins et de scientifiques à la FIGC", a déclaré Spadafora sur Facebook. "Maintenant, le Comité, sur la base des informations obtenues, va établir sa propre évaluation qui sera envoyée au ministère de la Santé".

