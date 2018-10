Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 octobre 2018 20:03 07. octobre 2018 - 20:03

Quelque 4000 amateurs d'ornithologie ont observé ce week-end en Suisse la migration des oiseaux vers leurs quartiers d'hiver. Au total, plus de 145'000 individus ont été recensés. Cette journée était organisée dans le cadre de l'EuroBirdwatch.

Trois espèces principales ont été observées en Suisse: les pinsons (72’883), le pigeon ramier (21'059) et l'étourneau (13'843). Des raretés sortent du lot: cette année, les participants ont recensé un grand nombre de bec-croisés des sapins, a indiqué ASPO/BirdLife.

Les 58 sections locales de BirdLife Suisse s'étaient mises au service des passionnés pour répondre à leurs questions, les renseigner et les aider à identifier les oiseaux de passage.

Pour cette 25e édition cette année, 40 pays d'Europe et d'Asie centrale ont participé à l'opération EuroBirdwatch. L'ensemble des sites ont attiré plus de 20'000 participants et plus de 4 millions d'oiseaux ont été comptés.

Neuer Inhalt Horizontal Line