C'est avec l'aide de pas moins de 41 "lièvres" qu'Eliud Kipchoge, le détenteur du record du monde du marathon, va s'élancer à Vienne - en principe - ce week-end pour briser le mur des deux heures.

La tentative de Kipchoge sera donc soutenue par quarante et un coureurs, dont le Suisse Julien Wanders, qui représentent 55 médailles aux Jeux olympiques ou aux Championnats du monde, a communiqué la firme Ineos, organisateur du projet.

Toutefois, si Kipchoge devait boucler son marathon en moins de 2h01'39'', qui constitue le record du monde, la nouvelle marque ne serait pas reconnue officiellement parce que les lièvres seraient régulièrement changés ce que proscrit le règlement de la Fédération internationale (IAAF).

Le parcours dans le parc du Prater à Vienne se trouve dans un parfait état avec un revêtement en asphalte refait. La course se disputera sur un circuit de 9,6 km. Lors des changements de direction, un virage en dévers devrait permettre au Kenyan de 34 ans d'économiser 13 secondes sur des virages normaux.

Kipchoge rejoindra Vienne ce mardi. Les organisateurs espèrent que les conditions climatiques seront bonnes samedi et dimanche. La décision sera prise mercredi après-midi pour connaître le jour de la course. L'horaire de départ - entre 5 et 9 heures du matin - ne sera défini que la veille de la course. La température idéale selon les organisateurs se situerait entre 7 et 11 degrés avec un petit vent.

Primitivement, Londres aurait dû accueillir cette tentative. Le Kenyan a déjà couru sur la distance classique de 42,195 km en 2h00'25'' sur le circuit de formule 1 de Monza en 2017.

