Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a décroché au Grand Prix de Formule 1 de Russie sa 4e pole position en autant de courses depuis la trêve estivale. C'est sa 6e en 2019.

Sur l'Autodrome de Sotchi dimanche, il prendra le départ aux côtés du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), leader du classement des pilotes, et devant son équipier allemand Sebastian Vettel et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), pourtant 5e des qualifications.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 4e, a en effet écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

Ferrari et Mercedes appliqueront en course des stratégies décalées, les rouges prenant le départ en pneus tendres, plus rapides mais moins durables, et les Flèches d'argent en pneus medium, moins rapides mais plus durables.

Les Alfa-Romeo Ferrari sont loin. Antonio Giovinazzi s'élancera de la 12e place sur la grille et son coéquipier Kimi Räikkönen de la 15e après une grosse faute en Q2.

