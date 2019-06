Les 10 ans de l'inscription de l'urbanisme horloger au patrimoine mondial de l'UNESCO ont attiré plus de 50'000 personnes, précisent les organisateurs dimanche. Les festivités se sont déroulées sur quatre jours à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

La Fondation en faveur de la mise en valeur du site inscrit s'est réjouie dans un communiqué "du formidable accueil réservé par le public". Ces quatre jours de fête se concluaient dimanche par deux balades gourmandes réunissant plus de 600 personnes entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Moment fort de ces festivités, plus de 20'000 spectateurs ont assisté samedi à la création d'une "fresque éclair" réalisée par 2500 écoliers sur plus de 500 mètres sur l'avenue Léopold-Robert, l'emblématique Pod de La Chaux-de-Fonds. L'animation se passait également dans les airs avec une démonstration de voltige aérienne du PC7-Team.

Vendredi, la chorégraphie Eclipse6 a séduit le public. Composée par François Cattin et impliquant plus de 2500 participants, elle a attiré 15'000 personnes sur l'avenue Léopold-Robert. Le damier horloger a été animé par 120 groupes d'écoliers de La Chaux-de-Fonds et des Ponts-de-Martel, accompagnés de musiciens et de la musique scolaire du Locle.

Les Montagnes neuchâteloises continueront de célébrer ces 10 ans à l'UNESCO. Expositions, jeu de pistes et spectacles prolongeront la fête jusqu'à la fin de l'année, promettent les organisateurs.

