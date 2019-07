Dalilah Muhammad a battu le record du monde du 400 m haies lors des Trials de Des Moines. Dans l'Iowa, l'Américaine a signé un chrono de 52''20.

La Championne olympique de Rio a abaissé de 14 centièmes le précédent record de la Russe Yuliya Pechonkina établi en 2003. Dalilah Muhammad se profile ainsi comme la grandissime favorite des prochains Championnats du monde de Doha sur cette distance dont la Championne d'Europe en titre est la Vaudoise Lea Sprunger.

"Je suis sous le choc. Mon entraîneur me disait tout le temps que le record était là. Il fallait juste que j'aie confiance et que j'aille le chercher, explique Dalilah Muhammad. Je le voulais tellement fort, je savais que je devais y aller et prouver que je pouvais le faire."

La quatrième journée de ces Trials a également vu la nouvelle star montante du sprint, Noah Lyles, remporter le 200 m en 19''78 devant son rival Christian Coleman et Ameer Webb. Autre fait marquant de la journée: sur 110 m haies, alors que tout le monde attendait la victoire de Grant Holloway, l'homme le plus rapide sur la distance cette saison, c'est finalement Daniel Roberts qui l'a emporté en 13''23. Holloway n'a terminé que deuxième en 13''36.

