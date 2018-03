Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Genève - L'Américain Tejay van Garderen (BMC) a accru son avance en tête du Tour du Colorado cycliste en remportant vendredi la 5e étape, un contre-la-montre individuel de 16 km autour de Vail.

En 25'01'', le grand espoir du cyclisme américain pour les courses à étapes s'est imposé avec quatre secondes d'avance sur son compatriote Andrew Talansky (Garmin) et 1'02'' sur un autre Américain, Tom Danielson (Garmin), qui est monté sur le podium provisoire au classement général.

Van Garderen, qui a enfilé le maillot jaune jeudi au terme de la 4e étape, a pris une bonne option sur la victoire finale en portant son écart en tête au général à 1'30'' l'issue d'un chrono quasiment uniquement en montée.

Le Lucernois Mathias Frank (BMC) a pu conserver la 2e place du général en prenant la 10e place du chrono, à 1'26'' de Van Garderen. Danielson a délogé le Colombien Janier Acevedo (Jamis) de la 3e place.

"C'était un effort difficile, à cette altitude, les poumons brûlent tellement l'air est rare, a dit Van Garderen. Je ne pensais pas que je pouvais gagner car je n'étais pas bien à la fin."

Le vainqueur du Tour de France, Chris Froome (Sky) qui effectue sa rentrée après une pause à la suite de sa victoire finale à Paris il y a un mois, a signé le 49e temps, à trois minutes de Van Garderen.

La 6e étape a lieu samedi entre la station de ski de Loveland et Fort Collins. L'épreuve, qui est l'une des courses les plus élevées au monde avec des passages à plus de 3000 mètres d'altitude, se termine dimanche à Denver, la capitale de l'Etat.

