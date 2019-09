Introduit à la 85e à Burnley le 31 août, Xherdan Shaqiri a eu droit à une minute de plus à Anfield lors du succès 3-1 de Liverpool devant Newcastle. Le Bâlois doit toujours se contenter des miettes.

Celui qui fut le grand absent des deux dernières rencontres de l'équipe de Suisse est entré en jeu alors que tout était dit. Menés au score après une réussite de Jetro Willems à la 7e, les Reds ont renversé la situation grâce à un doublé de Sadio Mané (28e et 40e) et un but de Mohamed Salah (72e).

A l'origine de l'ouverture du score, Fabian Schär n'était plus sur le terrain lors de l'entrée en jeu de Shaqiri. Touché au genou, le Saint-Gallois a été remplacé à la 80e minute. Il reste à espérer que le buteur de Dublin ne restera pas longtemps sur le carreau.

