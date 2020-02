On n'arrête plus Alex Ovechkin ! Auteur d'un doublé lors du succès 5-3 de Washington à Ottawa, le Russe affole de plus en plus les statistiques.

Après cette 35e victoire de la meilleure équipe de la saison régulière, Alex Ovechkin a délogé Mark Messier de la huitième place des meilleurs buteurs de tous les temps de la NHL. Avec désormais 695 buts, l'attaquant des Capitals se retrouve à 13 longueurs du septième de ce classement, Mike Gartner.

Jonas Siegenthaler a bénéficié d'un temps de jeu de 12'50'' au sein de la défense de Washington pour rendre un bilan de +1.

