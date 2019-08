L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) a gagné la 6e étape de la Vuelta à Ares del Maestrat. Deuxième à sept secondes, le Belge Dylan Teuns (Bahrain-Merida) s'est emparé du maillot rouge.

Teuns, vainqueur à la Planche des Belles Filles en juillet lors du Tour de France, a ainsi réussi un nouveau gros coup en devenant le nouveau leader de la course, détrônant le Colombien Miguel Angel Lopez. Pour sa part, Herrada a "vengé" son frère José, échappé la veille mais qui avait dû se contenter de la troisième place.

Les deux premiers faisaient partie de l'échappée du jour. Les onze coureurs qui la formaient se sont expliqués dans la montée finale, assez loin devant un peloton des favoris arrivé à un peu moins de six minutes.

Cette étape de 198,9 km a aussi été marquée par une chute collective dans le peloton aux environs du 110e km. De nombreux coureurs ont été jetés à terre, et quatre ont même été contraints à l'abandon. Parmi eux se trouvaient deux coureurs figurant dans le top 10 du général, à savoir l'Irlandais Nicolas Roche (5e), ancien leader de la course, et le Colombien Rigoberto Uran (7e).

