Ce contenu a été publié le 1 mars 2018 17:32 01. mars 2018 - 17:32

La cérémonie d’ouverture a été le rendez-vous le plus suivi, avec une audience moyenne de 114'000 téléspectateurs, soit 45,2% de parts de marché (archives).

Les retransmissions olympiques de Pyeongchang 2018 ont été suivies par 758'000 Romands (41%) de la population sur RTS Deux entre le 9 et le 25 février. Au total, 285 heures ont été diffusées.

En moyenne quotidienne, 214'000 téléspectateurs ont suivi les épreuves au moins 15 minutes consécutives. Et ils étaient encore 40'000 la nuit entre 23h00 et 6h00 du matin, indique la Radio Télévision Suisse (RTS) jeudi dans un communiqué. C'est 100'000 personnes de plus que le nombre de spectateurs comptés l’an dernier à la même période.

La cérémonie d’ouverture a été le rendez-vous le plus suivi, avec une audience moyenne de 114'000 téléspectateurs, soit 45,2% de parts de marché. Le site et l’application RTS Sport ont reçu 3’884'000 visites, soit près de 2,5 fois plus que l’audience habituelle.

Le nombre de vidéos consultées sur ces plates-formes a été multiplié par dix durant les Jeux Olympiques. Elles ont passé d’une moyenne de 25'000 démarrages quotidiens à 256'000.

Les Suisses alémaniques se sont montrés encore plus assidus: ils étaient 3,571 millions, soit environ 70% de la population, à avoir suivi les épreuves olympiques sur leur petit écran. Ils ont pour leur part eu droit à 370 heures de retransmission.

