La reine Elisabeth II s'adressera aux Britanniques le 8 mai. Elle marquera ainsi le 75e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Ce sera sa deuxième allocution pendant la pandémie de coronavirus.

"Pour marquer cet événement historique, Sa Majesté la reine adressera un message à la Nation à 21h00 locales sur BBC One, soit l'heure exacte à laquelle son père le roi George VI s'était exprimé à la radio en 1945", a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Après la diffusion de ce message préenregistré, la population est invitée à entonner "We'll meet again", célèbre chanson de la Britannique Vera Lynn destinée à remonter le moral des troupes.

Elisabeth II lui avait emprunté cette formule lors d'un discours prononcé le 5 avril dans lequel la souveraine s'était efforcée d'insuffler de l'espoir aux Britanniques soumis au confinement. "Des jours meilleurs viendront: nous retrouverons nos amis, nous retrouverons nos familles, nous nous retrouverons de nouveau", avait déclaré la monarque âgée de 94 ans.

Outre ce discours de la reine, son fils le prince Charles lira un extrait du journal du roi George VI datant du 8 mai 1945. Les commémorations débuteront à 11h00 par un moment de recueillement national et deux minutes de silence observées.

En raison de la pandémie, plusieurs événements tels que des fêtes de rues, une procession de vétérans, ou la diffusion dans des lieux publics du discours de victoire de Winston Churchill ont dû être annulés. A la place, le gouvernement encourage la population, confinée depuis le 23 mars, à célébrer l'événement à la maison, en leur proposant des idées de jeux, de recettes de cuisine et d'activités à faire.

