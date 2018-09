Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 septembre 2018 16:10 21. septembre 2018 - 16:10

Les six kilos de viande de brousse se trouvaient dans une valise. La marchandise interdite d'importation a été saisie et détruite.

Les douaniers de l'aéroport de Zurich ont trouvé six kilos de viande de crocodile, de porcs-épics et de pangolins dans les bagages d'un Camerounais de 43 ans. La marchandise a été saisie et détruite. Le suspect risque des poursuites pénales.

L'homme domicilié en Suisse revenait du Cameroun en passant par Bruxelles. Lorsque les douaniers ont contrôlé sa valise, ils y ont trouvé la viande de brousse interdite d'importation en Suisse, indique vendredi l'Administration fédérale des douanes.

Neuer Inhalt Horizontal Line