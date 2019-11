Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a retrouvé jeudi lors d'une visite en Allemagne un village où il séjourna comme jeune officier. Cette commune est surnommée "Little Berlin" car le Rideau de fer passait en son milieu.

A Mödlareuth, un hameau de 50 âmes aux confins de la Bavière et de la Thuringe, il a été accueilli par son homologue allemand Heiko Maas, dans le cadre d'un déplacement de deux jours pour marquer le 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin. Après une visite du musée local notamment, il doit rejoindre Leipzig, haut lieu de la contestation contre le régime communiste est-allemand à l'automne 89, puis Berlin vendredi où il rencontrera la chancelière Angela Merkel.

Mödlareuth, perdu "au bout du monde" selon le musée local, a été divisé pendant 37 ans par le Rideau de fer et durant 23 ans par un mur de béton de 700 m de long et de 3,30 m de hauteur garni de miradors et gardé jour et nuit. Une portion de mur longue de 100 mètres a été conservée et attire chaque année 70'000 visiteurs.

Mike Pompeo, qui a effectué son service militaire en Allemagne à partir de 1986, comptait parmi les soldats américains chargés de surveiller la frontière entre la RFA à l'Ouest et la RDA communiste à l'Est. C'est dans ce cadre qu'il découvrît ce hameau où la frontière entre la RFA et la RDA, dessinée par les grandes puissances, est tombée au milieu du village, là où coule la petite rivière Tann.

Palissade en bois

Au plus fort de la Guerre froide, jusqu'à 300'000 soldats américains furent stationnés en Allemagne, en particulier dans le sud du pays, zone d'occupation américaine. Ils ne sont plus que 30'000 environ aujourd'hui. "Nulle part ailleurs, la tragédie de la division de l'Allemagne n'a été aussi manifeste qu'à Mödlareuth", a raconté le directeur du musée local, Robert Lebegern, à l'AFP.

En 1952, la RDA dressa au coeur du hameau une palissade en bois, remplacée en 1966 par un mur de béton. A Mödlareuth-Est, les habitants étaient enfermés dans une prison à ciel ouvert. Sans autorisation spéciale, personne ne pouvait accéder au village.

A la chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989, les habitants dormaient profondément et ils ont dû attendre un mois pour que "leur" mur tombe à son tour. "Les gens sont tombés dans les bras les uns des autres et c'était comme si le village n'avait jamais été divisé", avait également raconté Arnold Friedrich, maire dans les années 80 et 90 de la partie située en RFA.

