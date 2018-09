Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 septembre 2018 20:09 19. septembre 2018 - 20:09

Réuni à Berlin pour son grand salon InnoTrans, le petit monde de l'industrie ferroviaire envisage l'avenir avec sérénité. Elle est portée par des besoins de mobilité plus écologiques, la numérisation des équipements et l'offre de nouveaux services aux voyageurs.

"Cette année, on sent beaucoup plus d'optimisme. Le marché va bien", a indiqué à l'AFP la directrice générale du constructeur allemand Siemens Mobility et présidente de l'Unife (l'association européenne des constructeurs ferroviaires), Sabrina Soussan.

Importants investissements prévus

L'Unife prévoit une croissance de 2,7% par an dans le monde d'ici 2023. En Europe occidentale, région déjà bien équipée, l'organisation table sur +2,2% par an, grâce notamment à d'importants investissements annoncés en France, en Allemagne, en Norvège et au Danemark.

Le rebond est notable, puisque la croissance mondiale du ferroviaire n'atteignait que 1,2% par an ces deux dernières années.

"Le marché de la mobilité nous est extrêmement favorable. On a besoin de plus en plus de mobilité collective, et je ne pense pas qu'il y ait de rupture technologique qui vienne supplanter le ferroviaire", estime Henri Poupart-Lafarge, le PDG du groupe français Alstom.

Grandes manoeuvres

Cet optimisme général n'empêche pas quelques grandes manoeuvres. "La consolidation du secteur devrait se poursuivre", observe François Guénard, analyste chez Roland Berger.

Alstom doit ainsi fusionner l'an prochain avec les activités de transport de l'allemand Siemens, et l'américain GE Transportation avec son compatriote Wabtec (qui a récemment racheté l'équipementier français Faiveley). Ces derniers temps, le conglomérat japonais Hitachi a racheté l'italien Ansaldo, l'espagnol CAF le polonais Solaris, et le suisse Stadler une partie de l'allemand Vossloh.

Menace chinoise

De fait, on parle beaucoup des groupes chinois cette semaine dans les allées d'InnoTrans, un énorme salon du ferroviaire qui attire plus de 130'000 professionnels, venus à Berlin pour trouver le pantographe de leurs rêves ou parler de mobilité connectée.

Et parmi ceux-ci, le vaste stand du mastodonte CRRC retient l'attention. Il a réalisé l'an dernier près de 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, quand les "trois grands" occidentaux, Bombardier Transport, Siemens Mobility et Alstom sont autour des 8 milliards.

CRRC présente par exemple un train de marchandises interurbain ressemblant à un TGV, capable de rouler à 250 km/h.

Il montre aussi une locomotive rouge très photographiée: la Deutsche Bahn allemande en a acheté quatre exemplaires en juin, un pas de plus dans la longue marche de l'industrie ferroviaire chinoise en Europe après des contrats en Serbie, en Macédoine ou en République tchèque.

"C'est la première fois qu'ils gagnent un contrat auprès d'un gros opérateur historique", constate Jean-Pierre Cresci, analyste chez Oliver Wyman. "Un petit contrat, certes, mais symbolique!"

Trains autonomes

Le patron de la SNCF Guillaume Pepy, lui, retient de sa longue randonnée dans les allées d'InnoTrans les nombreuses initiatives visant à faire rouler des trains autonomes.

"Cette fois ça y est, les choses démarrent! On n'en est plus aux concepts. Et la productivité que l'on peut en attendre dans le monde ferroviaire est énorme", souligne-t-il, évoquant notamment l'automatisation des manoeuvres dans les gares de triage.

"Je suis à peu près sûr que le train autonome sera fonctionnel avant la voiture sans conducteur", dit-il. La SNCF veut faire circuler des prototypes d'ici 2023.

