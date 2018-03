Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 février 2018 11:19 15. février 2018 - 11:19

L'équipe de Suisse dames affrontera samedi en quarts de finale les Russes comme il y a quatre ans à Sotchi. Le Team OAR s'est incliné 1-5 contre la Finlande dans son dernier match de poule.

La situation est toutefois inverse à celle de Sotchi en 2014. La Suisse avait disputé alors le tour préliminaire dans le groupe le plus fort (no 1 à no 4 du classement mondial) alors que la Russie s'était extraite du groupe B en tant que vainqueur. Cette fois-ci, ce sont les Suissesses qui ont fait le plein de confiance avec trois victoires dans le groupe le plus faible alors que le Team OAR n'a marqué qu'un but contre les équipes les plus redoutables soit le Canada (0-5), les Etats-Unis (0-5) et la Finlande (1-5).

Pourtant la coach suisse Daniela Diaz estime les Russes "plus fortes que les Suédoises". Son équipe doit encore s'améliorer. Toutefois, les Suissesses ont montré leur meilleure performance lors de leur dernier match contre la Suède (2-1).

A Sotchi, les Suissesses s'étaient imposées 2-0 contre les Russes en quarts de finale. Florence Schelling avait brillé avec un blanchissage et 41 arrêts alors que les Russes avaient dominé devant leur public.

Depuis les JO, la Suisse a affronté à cinq reprises la Russie sous la direction de Daniela Diaz pour une victoire seulement. La dernière défaite remonte à novembre 0-3 à Dimitrov.

