Incroyable Alice Robinson! La Néo-Zélandaise de 17 ans a remporté le géant de Sölden pour signer sa 1re victoire en carrière. Elle a battu de 0''06 Mikaela Shiffrin et de 0''36 Tessa Worley.

Pour reprendre Lewis Carroll, à Sölden samedi ce fut Alice au pays des merveilles. Pour sa 11e course de Coupe du monde, la skieuse de Sydney a volé la 61e victoire de sa carrière à Mikaela Shiffrin. 16e à Spindleruv Mlyn en mars, puis 2e à Soldeu lors des finales, la Néo-Zélandaise avance à pas de géante.

Alors qu'elle fêtera ses 18 ans le 1er décembre, Alice Robinson a su skier avec maîtrise sur une piste molle. Tout ne fut pas parfait, mais cela a suffi pour s'imposer.

Moyennes en première manche, les Suissesses ont refait une partie de leur retard sur un second tracé qui a vite marqué en raison des conditions très chaudes. Lara Gut-Behrami a terminé au 8e rang, son meilleur résultat dans la discipline depuis le mois de janvier 2017 et une 4e place à Plan de Corones. Juste derrière la Tessinoise, Michelle Gisin (9e) réalise de son côté son meilleur résultat dans la discipline et son premier top 10 en géant. Et dire qu'elle revient d'une opération au genou réalisée au début de l'année.

Wendy Holdener s'est classée 15e et Andrea Ellenberger 16e pour compléter le bon bilan d'ensemble des Suissesses.

