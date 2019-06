Fribourg Olympic n'est plus qu'à un succès du titre. Les joueurs de Petar Aleksic ont battu les Lions de Genève 71-65 après avoir effacé un déficit de seize points de retard.

Ne jamais s'avouer vaincus, voilà ce qu'ont prouvé les Fribourgeois. Menés de seize longueurs à la 25e (31-47), les champions en titre ont su trouver les ressources nécessaires pour passer devant leurs adversaires.

Il y a eu trois phases dans cette rencontre. Une domination fribourgeoise puis une réaction genevoise et enfin un réveil des hommes de Petar Aleksic lors d'une fin de match très disputée.

Avant de remonter la pente, les Fribourgeois ont connu un gros passage à vide au cours d'un deuxième quart complètement raté et perdu 18-5. Pour se donner une idée de la faiblesse dans le jeu, il suffit de voir que seul Gravet a inscrit un panier dans le jeu. Les trois autres points ont été marqués sur des lancers-francs.

Les Lions ont pu compter sur un Terry Smith de gala avec ses 29 points, mais l'Américain a semblé bien seul finalement. Un point pour Kovac, 4 pour Humphrey et 2 pour Colter, les Genevois n'ont pas été en réussite.

Du côté du champion, on n'a pas paniqué. Jaunin et Derksen ont inscrit trois paniers à bonus pour redonner une âme aux Fribourgeois et crisper les Lions. Et une fois que Derksen (15 pts) a eu fait son office, ce sont Jurkovitz et Williamson qui ont pris le relais. Et c'est bien là que Petar Aleksic a remporté son match à distance avec Vedran Bosnic. En pouvant compter sur un banc plus complet et des titulaires concentrés au bon moment, l'ancien sélectionneur national a su trouver la solution. Sans doute que l'expérience acquise durant la campagne européenne a payé dans les instants les plus intenses de la partie.

