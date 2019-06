Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Venise pour demander l'interdiction du passage des grands navires dans la célèbre lagune. Un accident entre un paquebot de croisière et un bateau s'est produit dans la Cité des Doges il y a une semaine.

Le cortège a sillonné en fin d'après-midi les ruelles du centre historique de la Sérénissime derrière une banderole sur laquelle était écrit: "Fuori le navi dalla laguna" ("Les grands navires hors de la lagune").

"Ces géants doivent sortir de la lagune. Ils sont incompatibles avec l'équilibre de l'écosystème, en plus d'être dangereux pour la ville", a déclaré Gianfranco Bettin, président de la municipalité de Marghera, une fraction de la commune de Venise.

Organisée à l'appel du Comité "No Grandi Navi" ("Non aux grands navires"), la manifestation est partie des "Zattere", ces quais en bois situés en face de l'île de la Giudecca, non loin du lieu où un bateau de croisière hors de contrôle, avec 3000 personnes à bord, avait heurté dimanche un bateau de tourisme en voulant s'amarrer, faisant quatre blessés légers.

L'accident, dont les images d'amateurs ont fait le tour du monde, a ravivé la controverse sur les risques et dommages, notamment écologiques, infligés au site et à son fragile écosystème par les énormes navires de croisière qui naviguent près du rivage. Les paquebots sont aussi accusés par les défenseurs de l'environnement de contribuer à l'érosion des fondations dans cette ville régulièrement inondée.

