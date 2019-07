Pour l'instant, les travaux sur la cathédrale Notre-Dame de Paris se limitent encore au nettoyage et à la sécurisation du site, rendus d'autant plus difficiles par la présence de plomb, toxique, qui a fondu lors de l'incendie et s'est répandu un peu partout (archives).

Devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, des hommes en combinaison blanche et l'étrange béance dans la toiture rappellent l'incendie dévastateur d'il y a trois mois. Aux alentours les commerçants s'inquiètent de la poussière de plomb et d'une baisse de fréquentation.

Le ciel perce désormais entre les deux tours de la cathédrale, là où auparavant se dressait la flèche dessinée par Viollet-le-Duc, une vision qui émeut touristes et Parisiens venus contempler le monument blessé.

Ils ont le "coeur brisé", comme Juan Manuel, ce Vénézuelien qui a grandi avec "Le Bossu de Notre-Dame". Elle "appartient à l'histoire du monde", estime une touriste australienne, attristée par la destruction partielle de l'édifice. Malgré les échafaudages de fer qui la soutiennent, "elle a l'air merveilleuse. Je sais qu'il y a beaucoup de travail mais on a l'impression qu'elle va s'en sortir", se rassure Ryan Fitzpatrick, avocat américain en vacances.

Miguel Castillo, lui, a assisté à l'incendie. C'est sa chienne, Miss Chanel, qui l'a alerté en dressant les oreilles, raconte-t-il. Cet ancien pompier de Paris se rappelle "le halo de fumée qui (...) masquait le soleil" et passe désormais tous les jours devant Notre-Dame. Il se dit "choqué" des ravages subis par ce "patrimoine grandiose".

Poussière de plomb

Tous promettent de donner aux organismes qui collectent actuellement des fonds pour permettre la restauration et la conservation de l'édifice. Même si pour l'heure, seuls quelque 10% des 850 millions promis ont été versés. Un projet de loi a été définitivement adopté mardi au Parlement français afin d'encadrer une restauration que le président Emmanuel Macron veut mener en cinq ans seulement, un délai contesté.

Mais, pour l'instant, les travaux se limitent encore au nettoyage et à la sécurisation du site, rendus d'autant plus difficiles par la présence de plomb, toxique, qui a fondu lors de l'incendie et s'est répandu un peu partout. La préfecture de police de Paris a évoqué "la présence ponctuelle très importante" de poussières de plomb sur le parvis et la voirie, actuellement interdits au public.

Sceptiques, des élus de partis de gauche au Conseil de Paris ont exigé la semaine dernière une cartographie des taux de pollution de ce métal observés aux abords du monument.

Baisse de la fréquentation

Bouquiniste depuis vingt ans, Lucile Monbrun est "inquiète" pour sa santé depuis ces révélations, mais guère plus que par la pollution urbaine en règle générale. Elle pointe du doigt un manque de communication de la Ville de Paris: "quand ils ont désamianté [les quais] il y a deux ans, on nous a dit qu'il n'y avait pas de risque mais il y avait des gens en combinaison et tout était bâché", souligne-t-elle.

D'autres sont résignés, comme Pascal Remy, qui n'a d'autre choix que de travailler à cet endroit. "Moins j'en sais, mieux je me porte, c'est comme Tchernobyl", explique, fataliste, le bouquiniste. Un peu plus loin sur les quais, Michel Charles, qui tient également un stand, est incrédule. Il ne "sent rien du tout" et, ne voyant "pas de mesures [prises] à grande échelle", est confiant.

Mais, outre le plomb, les commerçants situés vers Notre-Dame de Paris, qui accueillaient 13 millions de visiteurs annuels, font grise mine. Lucile "ressent" la baisse de fréquentation de son stand depuis l'incendie. La fermeture temporaire du pont devant la cathédrale et la modification du circuit de certains bus touristiques sont en grande partie responsables, estime-t-elle.

