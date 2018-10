Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 octobre 2018 07:20 25. octobre 2018 - 07:20

ABB a comme prévu poursuivi sur la voie de la croissance au troisième trimestre 2018. Le géant zurichois de l'électrotechnique a dégagé des revenus en hausse de 6% à 9,26 milliards de dollars, mais l'excédent d'exploitation (Ebita) s'est érodé de 1% à 1,12 milliards.

Au final, le bénéfice net a suivi la même courbe que les ventes pour s'établir à 603 millions.

Le groupe zurichois attribue l'affaissement de sa rentabilité opérationnelle à l'intégration de l'ancienne division Industrial Solutions du mastodonte américain General Electrics, dont l'acquisition pour 2,6 milliards de dollars a été bouclée fin juin. La division Power Grids, au centre de supputations persistantes quant à son avenir au sein du groupe, évolue désormais dans le couloir de rentabilité opérationnelle de 10 à 14% fixé par la direction.

Chiffre d'affaires et excédent d'exploitation manquent de peu le coche du consensus compilé par AWP, établi respectivement à 9,21 milliards et 1,16 milliard. Le bénéfice net pour sa part s'inscrit deux millions en dessus des projections moyennes.

La direction ne s'aventure toujours pas sur le terrain des perspectives chiffrées pour l'année en cours, se contentant d'évoquer une bonne résistance du marché européen, une tendance positive aux Etats-Unis et une poursuite de la croissance en Chine. Incertitudes géopolitiques, tarifs des hydrocarbures et effets de changes risquent de continuer à influencer les performances du groupe.

Neuer Inhalt Horizontal Line