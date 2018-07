Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le raccordement du plus grand parc éolien au monde, situé en mer du Nord, permettra d'approvisionner 1,3 million de foyers britanniques en électricité (archives).

Le groupe ABB a décroché une série de commandes totalisant plus de 150 millions de dollars auprès de l'énergéticien Orsted (ex-Dong Energy) dans le cadre du raccordement du plus grand parc éolien offshore du monde au réseau électrique britannique.

Les commandes ont été comptabilisées au deuxième trimestre 2018 et représentent la première tranche d'un accord cadre global de cinq ans pour la fourniture d'équipements électriques et d'automation pour le raccordement d'énergie éolienne sur terre et sur mer.

Situé dans la mer du Nord à une centaine de kilomètres des côtes du Yorkshire, le projet Hornsea Two devrait être en mesure avec sa puissance prévue de 1400 mégawatts (MW) d'approvisionner 1,3 million de foyers britanniques.

Large éventail de produits

ABB fournira sa technologie de compensation statique de la tension (SVC) et de ses systèmes de contrôle ABB Ability, des appareillages à isolation gazeuse, des transformateurs, des réacteurs ainsi que des filtres harmoniques.

Le conglomérat industriel zurichois sera également en charge de l'ingénierie, de l'approvisionnement, de la gestion de projet et de la mise en service des systèmes de contrôle et de protection pour la sous-station terrestre et les deux sous-stations maritimes.

