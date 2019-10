Tadesse Abraham n'a pas signé d'exploit dans le marathon des Mondiaux de Doha. Le Genevois s'est classé à une belle 9e place, à 1'18'' du nouveau champion du monde Lelisa Desisa (2h10'40'').

Le vice-champion d'Europe n'a pas été capable de prendre le bon wagon dans une course qui s'est disputée dans des conditions moins dantesques que celui des dames, et qui s'est décantée après quelque 20 km. Un groupe de six coureurs s'est ainsi détaché après avoir repris l'attaquant de la première heure, le Paraguayen Derlys Ayala.

Tadesse Abraham s'est rapidement retrouvé en compagnie du seul El Hassan El Habbassi. Le duo, qui accusait déjà 57'' de retard sur les hommes de tête au km 35, était encore hors du top 10 après 25 km. Les deux hommes ont fini fort, El Habbassi se classant 7e. Abraham est finalement le deuxième meilleur Européen, derrière le Britannique Callum Hawkins (4e).

Neuer Inhalt Horizontal Line