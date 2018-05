Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 mai 2018 19:10 21. mai 2018 - 19:10

Un motocycliste de 69 ans a perdu la vie dimanche peu avant 17h00 à Froideville, dans le Gros-de-Vaud. Une voiture circulant en sens inverse est également impliqué, ses deux occupants s'en sortant avec de légères blessures mais choqués.

La police ignore pour l'heure les circonstances de l'accident. Le motard, domicilié dans la région, a été trouvé par un témoin gisant, inanimé, en contrebas d'un talus dans un champ de colza. Les premiers soins immédiatement prodigués par les gendarmes n'ont pas suffi à le sauver, a indiqué la Gendarmerie vaudoise.

Le véhicule qui circulait en sens inverse a, lui, terminé sa course encastré dans le stand de tir du village. En état de choc, le conducteur et son passager ont été transportés par ambulance au CHUV. La route a été fermée à la circulation pour les opérations de secours et d’enquête jusqu’à tard dans la nuit.

