Ce contenu a été publié le 25 août 2012 19:19 25. août 2012 - 19:19

Quatre Suisses ont été tués dans le crash d'un petit avion vendredi soir près de Montbéliard en France, non loin de la frontière helvétique. Leur jet d'affaires était parti d'Anvers, en Belgique, à destination de Berne. Un orage et la foudre pourraient être la cause de l'accident. Des corps ont été retrouvés.

Aucun des occupants de l'appareil n'a survécu, a indiqué le procureur de Belfort, Alexandre Chevrier. Le plan de vol faisait état d'un pilote de 57 ans et de trois passagers: une jeune femme de 20 ans, un homme de 36 ans et un autre de 51 ans.

Selon un responsable des secours sur place, le lieutenant-colonel Dominique Fraysse, des corps ont été retrouvés. Mais "au regard de la violence du choc, leur identification pourrait être relativement longue", a-t-il dit. Il n'a d'ailleurs pas pu préciser combien de corps avaient été découverts.

Appel de détresse

L'avion, un jet d'affaires d'une vingtaine de places de type PC-12, s'est écrasé vers 18h00 sur la commune de Solemont, à une trentaine de kilomètres de la ville de Montbéliard, dans la région de Franche-Comté, département du Doubs, près de la Suisse. Il a chuté au-dessus d'une barrière rocheuse.

Les secours ont retrouvé des débris de l'appareil environ 40 minutes après qu'il eut émis un appel de détresse, ont rapporté la préfecture et la gendarmerie. Lors d'un point de presse samedi après-midi, la police a parlé d'un "orage important" au moment de l'accident.

"Plusieurs habitants m'ont dit qu'ils avaient vu l'avion être touché par la foudre", avait dit vendredi le maire de Solemont, Didier Grillot. Il faudra toutefois sans doute plusieurs semaines pour déterminer les causes du crash, selon un porte-parole de la police de Pont-de-Roide, interrogé samedi par l'ats.

