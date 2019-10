Un millier de personnes se sont rassemblées lundi à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) pour réclamer "la vérité" sur les circonstances du décès d'un jeune homme dimanche. Sa mort est survenue lors d'un accident de moto survenu à proximité d'une intervention de police.

Emmené par les proches d'Ibrahima, le motard de 23 ans mort dans l'accident, les participants portaient pour certains des portraits du jeune homme, d'autres des fleurs. L'enquête doit faire la lumière sur "les circonstances entourant la chute" selon le procureur de Pontoise, mais la famille a annoncé avoir déposé plainte contre X pour homicide involontaire. L'autopsie du corps est prévue mardi.

Le cortège a marqué une pause devant le lieu de décès de deux adolescents morts en 2007 dans la collision entre leur moto et une voiture de police. Leur mort avait donné lieu à l'époque à des émeutes urbaines et de violents affrontements avec les forces de l'ordre. La marche était fermée par des motards qui ont allumé des fumigènes et ont fait vrombir leur moteur tout au long du rassemblement.

La vidéosurveillance demandée

"Nous voulons la vérité, les circonstances. Aujourd'hui, c'est Ibrahima. Demain, ça peut être vous et moi. Toujours aux mêmes endroits et aux mêmes personnes que ça arrive, il est temps que ça change", a lancé Diané Ba, le grand frère de la victime.

"On veut des explications, on veut savoir ce qu'il s'est passé. Ils ont tué Ibrahima. S'il avait été blanc, il ne serait pas mort", affirme Assa Traoré, la soeur d'Adama, un jeune homme noir mort en 2016 lors d'une interpellation. Celle qui connaissait "personnellement" le jeune motard demande à "voir la vidéosurveillance".

"Comme pour Steve (Caniço, un Nantais mort lors de la Fête de la musique marquée par une opération policière controversée), on veut que Castaner se déplace à Villiers et fasse la lumière. C'est pas parce qu'il est noir qu'on n'a pas le droit à la vérité", déclare à l'AFP un habitant de la ville qui souhaite garder l'anonymat.

Il percute un lampadaire

"Selon les premiers témoignages recueillis", alors que des policiers interpellaient un homme après des "infractions routières", un motard a surgi, selon un communiqué du procureur de Pontoise. Un des fonctionnaires de police, par geste et par la voix, lui aurait fait signe de ralentir.

Dans les circonstances que l'enquête devra déterminer, la moto et son conducteur ont alors chuté, et ce dernier a percuté le poteau métallique d'un lampadaire, détaille le texte. Malgré les "manoeuvres de réanimation" des policiers, le jeune homme n'a pas survécu, le Samu et les pompiers n'ont pu que constater sa mort.

