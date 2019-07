Une solution européenne a été trouvée pour le débarquement et la prise en charge des migrants bloqués à bord du bateau italien Gregoretti. Matteo Salvini a dans la foulée autorisé les migrants à débarquer "dans les prochaines heures".

L'accord a été conclu entre cinq Etats membres - la France , l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande- et l'Eglise italienne. Ils ont accepté de prendre en charge les 131 migrants sauvés en mer et bloqués depuis plusieurs jours à bord du navire des garde-côtes italiens, le Gregoretti, dans le port de Catane en Sicile, a précisé mercredi un porte-parole de la Commission européenne.

