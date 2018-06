Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les dirigeants nord-coréen Kim Jong-un et américain Donald Trump signent un accord dans le cadre de leur rencontre historique mardi à Singapour.

Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont signé un accord lors de leur rencontre historique à Singapour. Le dirigeant nord-coréen a réaffirmé son engagement en faveur d'une "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.

Le document ne mentionne pas l'exigence américaine de "dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible", formule qui signifie l'abandon des armes et l'acceptation d'inspections. Elle réaffirme cependant un engagement antérieur plus vague, selon une photographie du texte vue par l'AFP.

Selon ce texte, les deux hommes s'engagent à mettre en oeuvre l'accord "dans sa totalité" et "très rapidement". Interrogé sur cette dénucléarisation, enjeu majeur après des décennies de tensions autour des ambitions atomiques de la Corée du Nord, le président américain a assuré que ce "processus" pourrait désormais commencer "très rapidement".

Mais la formulation de la déclaration commune reste assez vague en termes de calendrier. Surtout, elle ne précise pas que la dénucléarisation doit être "vérifiable et irréversible", comme le réclamaient les Etats-Unis avant le sommet de Singapour, ce qui risque d'apparaître comme un recul de la part de Donald Trump.

"Bon prélude à la paix"

Pour sa part "Kim Jong Un a réaffirmé son engagement ferme et inébranlable en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne". Le numéro un nord-coréen a estimé avoir "tourné la page du passé" après avoir surmonté de "nombreux obstacles" pour arriver à cette rencontre qui est "un bon prélude à la paix".

"C'est une énorme victoire pour Kim Jong Un, qui a fait un véritable coup avec son face-à-face avec le président", relève Michael Kovrig, de l'International Crisis Group (ICG) à Washington, soulignant que son père comme son grand-père "en avaient rêvé". "Pour les Etats-Unis comme la communauté internationale, c'est un point de départ positif pour des négociations qui devraient être longues et difficiles", ajoute-t-il.

