Le Ministère public de la Confédération (MPC) accuse trois anciens fonctionnaires de la Fédération allemande de football et un cadre de la FIFA de ne pas avoir déclaré correctement un paiement de 6,7 millions d'euros. Les faits sont liés à la Coupe du monde de 2006.

L'acte d'accusation concerne l'ancien secrétaire de la Fédération allemande de football (DFB) Horst Rudolf Schmidt et les anciens présidents de la DFB Theo Zwanziger et Wolfgang Niersbach, ainsi que l'ancien secrétaire général de la FIFA Urs Linsi. Le MPC veut connaître le but réel d'un paiement équivalent actuellement à environ 2,8 millions de francs.

Franz Beckenbauer, également prévenu dans ce contexte, sera poursuivi séparément, a précisé mardi le MPC. Un jugement d'ensemble retarderait inutilement la procédure contre les autres prévenus. L'état de santé de l'ancien footballeur allemand et président du comité d'organisation de la Coupe du monde 2006 ne permet pas de l'interroger devant le Tribunal pénal fédéral.

Le temps presse. La prescription de la poursuite pénale interviendra en avril 2020. Pour les prévenus, la présomption d’innocence vaut jusqu’au prononcé d’un jugement définitif.

L'enquête du Ministère public concerne l'attribution de la phase finale de la Coupe du monde de football 2006 à l'Allemagne. Il cherche notamment à savoir où sont passés les 6,7 millions d'euros que le comité de la Fédération allemande de football a versés à la FIFA en avril 2005 par l'intermédiaire de l'ex-patron d'Adidas Robert Louis-Dreyfus. Cette somme aurait été cofinancée par un gala, mais il n'aurait jamais eu lieu.

